Chivas de Guadalajara volvió a fallar en la Liga MX. Por la séptima jornada del Apertura 2022, cayó 2-1 en su visita a Mazatlán y como consecuencia a la anteúltima posición de la clasificación, superando solo a Querétaro, producto de un total de cinco empates y dos derrotas.

Ante un panorama tan desalentador, la continuidad de Ricardo Cadena como entrenador continúa pendiendo de un hilo, aunque no son pocos los que opinan que a estas alturas el problema nada tiene que ver con quién se siente en el banquillo, sino que es estructural, de fondo.

Claro que en Chivas no son partidarios de tocar demasiado las estructuras, pues en caso contrario no se entiende que en el futbol global que marca la pauta por estos días siga manteniéndose la ideología de que en el club solo pueden jugar mexicanos. Y si no recuerden cómo se sintieron afectados muchos aficionados en su honor con el fichaje de Santiago Ormeño, solo porque siendo incluso nacido en México decidió representar a la Selección de Perú.

En su último Comentario al Día para Telediario, el periodista Miguel Arizpe tocó esa fibra sensible para todo Chivahermano y pidió dejar de lado una norma que a estas alturas ya se vuelve ridícula. "Chivas requiere de un cambio. Un cambio de dueño, porque a Vergara no le apasiona ni le interesa lo suficiente. Un cambio de tradición, porque mientras sigan con su tonta ideología de puros mexicanos seguirán siendo igual o peor de mediocres", expresó.

Arizpe también pidió un cambio de mentalidad dentro del grupo de futbolistas

Más allá de los dos cambios profundos de estructura que Miguel Arizpe cree que necesita Chivas de Guadalajara, también señaló que en lo inmediato hace falta un cambio de mentalidad dentro del grupo de futbolistas. "Tanta derrota y tanta mediocridad provoca que los pésimos resultados ya sean parte de la vida de Chivas", señaló.