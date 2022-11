Mientras las Chivas del Guadalajara han comenzado a cultivar sus ilusiones para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX con las incorporaciones de Fernando Hierro como director deportivo y de Veljko Paunovic como director técnico, ha habido voces que critican al club rojiblanco.

El director técnico argentinoRicardo La Volpe lamentó que las Chivas del Guadalajara no haya pensado en entrenadores mexicanos experimentados. "Se le da poca oportunidad a los jóvenes técnicos mexicanos, pero hay gente como Enrique Meza, Carlos Reinoso, Miguel Mejía Barón, Manuel Lapuente que por la edad ya no está para correr 20 o 30 metros dentro del campo de juego de un lado para otro por dos horas. Los dirigentes no se han dado cuenta que se deben acercar a esta gente que tiene tanta experiencia para llevar a cabo las cosas".

En entrevista para TV Azteca y con el antecedente de haber sido director técnico de las Chivas del Guadalajara en dos etapas muy breves, la primera en 1989 y la segunda en 2014, Ricardo La Volpe cuestionó la decisión de contratar al entrenador serbio Veljko Paunovic.

En alusión a Fernando Hierro y Velko Paunovic, Ricardo La Volpe apuntó que "tienen que trabajar bien en las fuerzas básicas, luego viene el desconocimiento del futbol mexicano, la idiosincracia, cómo es el jugador mexicano, cómo llegarle, cómo explotarlo y capaz que te lleva un tiempo".

A Chivas se le complica el mercado nacional

Para Ricardo La Volpe, hubiera sido más conveniente para el Guadalajara tener un entrenador de mercado nacional. "Con un técnico mexicano es mucho más fácil. Chivas anda de un lado para otro, al tener sólo jugadores mexicanos les cuesta, si no generas internamente jugadores no puedes salir a comprar nueve jugadores porque el mercado les cuesta mínimo el triple".