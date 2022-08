Chivas de Guadalajara dio un paso importante en el Estadio Victoria de Aguascalientes, donde se impuso ante Necaxa por 4-0 para sumar su primera victoria en el Torneo Apertura 2022. El Rebaño Sagrado todavía tiene un largo camino para recuperar el terreno perdido en la tabla general de posiciones, pero las sensaciones que dejó ante los Rayos son realmente positivas.

Pero la rectificación del conjunto rojiblanco no solamente fue a nivel deportivo, sino también fuera del terreno de juego. Y es que Isaác Brizuela aprovechó la oportunidad para ofrecerle una disculpa a la afición de Chivas, a propósito del incidente que protagonizó en la previa del partido al mandar a callar a un fanático que exigía mayor compromiso por parte de los juagdores.

"Hablando de la afición, el incidente que tuve se alarmó de más, (al fan) le contesté y sé que no lo tuve que hacer porque no soy un jugador que arme polémica o se comporte así, de mi parte le pido una disculpa al aficionado y a la afición de Chivas porque no son maneras de contestarle", dijo el Cone luego de la victoria conseguida en el inicio de la Jornada 10 del Apertura 2022.

Brizuela asegura que entiende la frustración que existe en la afición debido a que los resultados no han sido los esperados y reconoce su mala reacción ante las exigencias de los fanáticos rojiblancos. En ese sentido, el volante asegura que el plantel hará todo lo posible por responder en el campo de juego y terminar la ronda regular de la mejor manera posible.

"Los entiendo, sé que llevamos varios torneos que no respondemos, que no ha sido el mejor arranque, que hemos dejado ir puntos en casa y también nosotros sentimos esa frustración. Me tomaron en un momento de malas porque no soy un tipo que trate de reaccionar así, ya sucedió y sé que pueden venir consecuencias con la afición, solo queda responder en el terreno de juego", concluyó.