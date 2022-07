La lesión de José Juan Macías supone un duro golpe para Chivas. El delantero se perderá todo el Torneo Apertura 2022 por una ruptura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha y ahora deja al Rebaño Sagrado sin su principal referencia en ataque, por lo que muchos esperan que el club busque un refuerzo en el mercado de pases.

Pero los planes de Chivas, al menos por ahora, no parecen ir en esa dirección. Y es que Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño Sagrado, asegura que resulta complicado encontrar un reemplazo de garantías en el mercado de pases y además descartó el fichaje de Orbelín Pineda, quien desea permanecer en el futbol europeo.

"Difícil, y aprovecho para aclarar que hoy mismo, hace un par de horas, quedó cortado el tema de Orbelín, no se habla más del tema. Tenemos espacio y tiempo, el reglamento nos lo permite, y no nos vamos a cerrar la puerta solos, no te voy a decir ahorita que no, si hay posibilidades y si se presentan las condiciones buscaríamos traer a alguien más", dijo Peláez en diálogo con TUDN.

Es por eso que la primera opción de Chivas es buscar alternativas en la plantilla que comanda Ricardo Cadena. El club tiene plena confianza en los elementos ofensivos con los que cuentan actualmente y en la capacidad del cuerpo técnico para potenciar la calidad de cada uno de ellos, para de esta manera hacerle frente a la baja de Macías.

"También decirle a los aficionados de Chivas que está (Ángel) Zaldívar, está Paolo Yrizar, ha jugado (Alexis) Vega, (Roberto) Alvarado, el técnico sabrá qué hacer en esa posición y nosotros continuar con esa promoción exitosa que ha sido Tapatío, donde está Chevy (Sebastián Martínez) y está Tepa (Edgar Solís)", concluyó.