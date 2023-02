Después de un inicio de campeonato algo irregular, las Chivas de Guadalajara se han fortalecido durante las últimas jornadas del Torneo Clausura, que en estos momentos los tiene al borde de los puestos de clasificación directa con quince unidades, algo que ilusiona a los aficionados de cara al futuro.

En la conferencia de prensa previa al encuentro por la Jornada 9 ante los Tigres de la UANL, el entrenador Veljko Paunovic realizó un análisis de las actuaciones de su equipo en lo que va del campeonato, y si bien valoró la curva ascendente que se ha visto, realizó una autocrítica señalando qué aspectos deben mejorar para aspirar al objetivo que todos desean.

“No podemos tener tantas fluctuaciones en los sentimientos. Desde el primer momento decimos lo mismo y más importante, haciendo lo mismo, mantener los pies firmes en el suelo, trabajar para mejorar, buscar en cada partido nuestra identidad y ser efectivos. Creo que todavía nos falta mejorar. De visitante la verdad tenemos mejores resultados en cuanto a los puntos obtenidos y en casa nos falta mejorar, igualar esas dos: mantener el récord fuera de casa y mejorar en casa. Para responder de manera franca y corta, eso sería lo que estamos buscando en este momento”, declaró el serbio.

Sin embargo, a pesar de recalcar que buscarán devolverle con resultados (y títulos) el apoyo y la ilusión que muestran los aficionados, el director técnico remarcó la importancia de seguir trabajando "con los pies en el suelo" y sin relajarse, pues deberán extender el buen nivel mostrado por momentos a los 90 minutos.

“Tenemos que mantener los pies en el suelo, desde adentro, todos los que trabajamos con el grupo, todos los que contribuimos para que el equipo vaya en línea ascendente. Debemos vernos a la cara y decirnos no hemos hecho nada. No queremos que nadie se relaje, queda mucho por jugar, vienen partidos difíciles, vienen momentos en lo que esperamos hacer un partido completo, que todavía no lo hacemos", continuó.

"Que la afición vea lo que espera reflejado en el equipo"

Y añadió: "Tenemos una afición que está ilusionada. Es un tema importante que tocaremos en algún momento, pero veo a la gente siempre apoyando, con mucha ilusión y por supuesto exigente. Queremos generar que la afición vea al equipo, que todo lo que espera lo vea reflejado en nuestro equipo".