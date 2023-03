La polémica ante la ausencia de Victor Guzmán en la Selección Mexicana se profundizará aún más después de que el Pocho volviera a convertir con la camiseta de Chivas. El mediocampista, que no entró en la primera lista de Diego Cocca, abrió el camino para que el Rebaño supere por 2-0 a Santos Laguna y continúe con su buen andar en el Clausura 2023.

Victor Guzmán, capitán de las Chivas, ya lleva cinco goles y dos asistencias en lo que va del certamen, por lo que su ausencia en el Tri es considerado un error para un importante sector de la afición y la prensa. Su entrenador, Veljko Paunovic, dejó en clara su postura y contó la charla que tuvo con el propio jugador.

"Desde luego que he hablado con él. Y me encanta la coherencia que ha tenido con lo que me ha dicho y con lo que ha jugado hoy. Ayer hablé con él, le dije que qué le parecía esta situación y me dijo 'profe, yo lo que quiero es jugar bien para mi club, ya he pasado por esta situación y sé que sólo jugando bien para mi club y dando lo mejor, me va a dar la oportunidad con la selección', pero mí lo que me encanta es ver el rendimiento que tiene y hoy ha respondido", relató Paunovic.

El entrenador del Rebaño se mostró encantado con la actuación de su capitán: "Él habla en el campo y eso lo hace muy bien. Estoy orgulloso de tener un jugador con esa personalidad y con esa humildad, con ese compromiso con nuestro equipo, con las Chivas". Aunque apenas acaba de llegar, Victor Guzmán está siendo el líder de Chivas en este Clausura 2023.

Paunovic cree que Guzmán sumaría en el Tri

Aunque asegura no querer involucrarse con la decisión de Diego Cocca, Paunovic también dejó claro lo que piensa sobre la ausencia del Pocho en la Selección Mexicana: “En mi experiencia pienso que, cuando un jugador está rindiendo, está en un gran estado y cuando ha demostrado que puede jugar en distintas posiciones, creo que esto suma, para mí sería una suma. Decíamos que está teniendo una gran temporada, que está rindiendo muy bien, creo que esto es positivo desde luego, pero no me meto en las decisiones de mis colegas”, analizó el entrenador de Chivas.