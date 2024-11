Rayados consiguió su objetivo de clasificarse de manera directa a la Liguilla tras vencer a León por 2-1 en el Estadio BBVA por la Jornada 17 del Apertura 2024. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para La Pandilla, que perderá a Lucas Ocampos de cara a, al menos, la ida de los cuartos de final frente a Pumas UNAM.

Cabe destacar que el volante argentino fue expulsado sobre el final del encuentro tras un encontronazo con Édgar Guerra, quien previamente lo derribó con una entrada artera que generó la ira del ex Olympique de Marsella y Sevilla, entre otros.

Esta situación no resultó simpática para algunos aficionados de Rayados. Al respecto, se pudieron leer comentarios en redes sociales de fanáticos albiazules quienes le recriminaron a Ocampos por esa acción e incluso lo marcaron como responsable de una posible eliminación a manos de los Felinos.

“Es lo que nos arriesgábamos con Ocampos, todos sabíamos que era de mecha corta y pues nos va a costar en Liguilla”, manifestó un simpatizante en X (ex Twitter). Además, en esa misma sintonía otros agregaron: “¿Nadie le explicó cómo se juega la Liguilla? Vaya forma de perder la cabeza”, “qué manera de cag… todo de Ocampos, lo que es no saber controlarse” y “ya se quería ir de vacaciones”.

Cabe destacar que la comisión disciplinaria de la Liga MX no ha confirmado aún cuántos partidos se perderá el futbolista de 30 años. Sin embargo, al haber sido enviado a las duchas por una roja directa, se estaría arriesgando a ausentarse durante más de un encuentro.

El pedido de disculpas de Lucas Ocampos tras su expulsión frente a León por el Apertura 2024

Luego de finalizado el partido, el propio Lucas Ocampos utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje tras el escándalo que le costó la expulsión. Al respecto, el argentino pidió disculpas por su accionar y aseguró que esa no es la imagen que busca dar.

“Victoria importante en casa, muy orgulloso de este equipo. No quiero pasar por alto y me quiero tomar un momento para pedir disculpas por mi reacción, no es la imagen que quiero transmitir ni la que esta institución se merece, gracias a todos por el apoyo. Vamos todos juntos a la Liguilla”, manifestó Ocampos.