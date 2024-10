El ex director deportivo del cuadro rojiblanco opinó sobre la llegada de Chicharito y fue crítico sobre su desempeño en el equipo.

La llegada de Javier Hernández a Chivas fue todo un acontecimiento para el futbol mexicano. Por su trayectoria internacional y su recorrido, supone un salto de calidad a la Liga MX, siendo una cara reconocida alrededor de todo el mundo. Aún así, en la práctica todavía no pudo plasmar toda esa experiencia en Europa.

Una voz detractora a su legada fue la de José Luis Higuera, ex director deportivo del Rebaño Sagrado, quien alegó que Chicharito cambió de mentalidad y que no tiene el gen competitivo que solía tener cuando jugaba en Real Madrid o Manchester United.

José Luis Higuera confesó que no hubiera traído a Javier Hernández. [Foto IMAGO]

Así lo expresó: “Creo que se confundió, traspasó la mentalidad de buscar salir a tratar de ser un líder de vida de la gente. Creo que empezó a rodearse de gente que lo confundió”. “Él buscando una mejora mental, lo confundieron“, aseveró con contundencia.

Y profundizó con el análisis: “Tú ves al ‘Chicharito’ de hace años y al de hoy y son dos personas diferentes. Parece que no tiene paciencia, la intención de competir en un diálogo, sino que impone”. “Además, confesó: “Si yo hubiera estado de directivo, yo no lo hubiera llevado y menos a un vestidor como el de Chivas”.

La comparación entre Javier Hernández y André-Pierre Gignac

El ex directivo fue más allá y subrayó que el equipo debería tener a alguien como el artillero de Tigres: “No debes traer líderes espirituales a un equipo, tienes que traer líderes deportivos. Cuando yo estaba con él teníamos claro de no traer jugadores en esas etapas. Chivas te pone en un aparador muy cañón”.

“Tú crees que (André-Pierre) Gignac le va a permitir comportamientos a Córdova, Aquino, pend***ditas como las que pasan en Chivas”, comentó en una entrevista con el periodista David Faitelson.