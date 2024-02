“Qué no lo olviden..”: El mensaje de Diego Valdés que intimida a Cruz Azul

A penas horas restan que volver a vibrar con una nueva edición del Clásico Joven del futbol mexicano. El Club América recibe en el Estadio Azteca al Cruz Azul, quien es el mejor equipo del Clausura 2024. Diego Valdés, ya se encuentra recuperado de su lesión, aprovechó la rueda de prensa para recordarles una cosa a la afición Celeste.

El futbolista chileno ya está a disposición de André Jardine, viene de sumar algunos minutos en el empate contra Mazatlán y se perfila para colarse en el once inicial del América. Diego Valdés estuvo picante y encendió de cierta manera la previa del Clásico Joven, el atacante americanista le envió una advertencia al Cruz Azul.

“Ellos vienen haciendo las cosas bien, pero esto es un clásico. Nosotros somos los campeones recientes y ellos lo deben tener bien presente en sus cabezas”, señaló Diego Valdés. Además destacó que el Estadio Azteca estará colmado alentando por ellos y eso puede ser un plus para el América.

Diego Valdés confirmó que Cruz Azul tiene mejor presente

El futbolista chileno no le escapa a la realidad del América y no le quiere méritos al rival de turno, sabe que Cruz Azul llega en un gran momento y que buscará confirmarlo contra ellos. “Ellos vienen bien y nosotros nos preparamos para darle un triunfo a nuestra afición”, destacó el atacante del azulcrema, quien suma credencial para arrancar de titular.

El América no viene atravesando por un buen momento y eso se ve reflejado no sólo en las posiciones (quinto lugar), sino también en el rendimiento mostrado en los últimos encuentros, justamente en los duelos donde no estuvo presente Diego Valdés.

Diego Valdés factor clave para el América

André Jardine había declarado que Diego Valdés es uno de los jugadores más importantes que tiene la actual plantilla del América. Su lesión sin dudas que se sintió en el equipo, de hecho desde que el chileno no estuvo, el azulcrema careció de creación de juego y cayó derrotado contra Pachuca y empató contra Mazatlán.

Su presencia contra Cruz Azul está casi confirmada y esa noticia es celebrada de gran manera por la afición del América, que se ilusiona con quedarse con la victoria en el Clásico Joven.