Este sábado Club América y Cruz Azul jugarán el Clásico Joven número 191 de toda la historia. Ambos llegan al partido de una forma distinta: Las Águilas ganaron solo uno de los cuatro encuentros que disputaron en febrero, mientras que La Máquina acumula seis triunfos consecutivos en la Liga MX.

El Clásico Joven genera mucha expectativa en todos los ámbitos del país. En este sentido una de las voces autorizadas es Álvaro Morales, conductor de ESPN y confeso aficionado de América, quien en la previa dio su vaticinio del partido y hasta sorprendió a sus compañeros por su opinión.

“A ver, se dice y no pasa nada. Hoy América no es favorito contra Cruz Azul. Para el partido de este fin de semana, el favorito es La Máquina“, confesó Álvaro Morales en el programa Futbol Picante que conduce.

El periodista de ESPN no solo que elogió al equipo de Martín Anselmi sino que redobló la apuesta: “Cruz Azul ya le ganó a Tigres. Si ahora vence a América, se vuelve un candidato al título“, en lo que fue una frase que dejó atónitos a sus compañeros.

Lo que expresó Álvaro Morales no deja de ser una realidad. Cruz Azul es el líder del Clausura 2024 y llega al Clásico Joven con seis victorias consecutivas, en cambio América está 5° a 4 puntos de La Máquina y hace dos partidos que no gana, además de no haber sumado triunfos en el Azteca en febrero en la Liga MX.

Sin embargo, un clásico es un partido aparte y poco suele importar la actualidad de los equipos. América querrá bajar a Cruz Azul de su gran momento y La Máquina lo opuesto, buscará profundizar la mini crisis que están atravesando Las Águilas.