El agónico gol de Héctor Herrera solo fue anecdótico y para decorar el resultado final. La Selección de México perdió 2-1 contra Canadá en Edmonton e hiló su segunda derrota consecutiva en estas Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. ¿Lo peor de todo esto? El Tri quedó igualado en puntos con Panamá y se está salvando de jugar el repechaje por una cuestión de diferencia de goles...

"La respuesta de los jugadores de hoy me deja tranquilo. No me hubiera gustado perder pero hacia adentro el equipo está intacto", comentó Gerardo Martino tras el juego en el Estadio de la Mancomunidad. Pero las estadísticas y la tabla de posiciones son alarmantes pensando en el próximo año.

México, en peligro de ir al repechaje

Con 14 puntos de 24 que estuvieron en juego, el combinado azteca quedó en la tercera colocación y al filo de ocupar el puesto de la repesca. El último antecedente fue en 2013: los dirigidos, en aquel entonces, por Miguel Herrera se enfrentaron a Nueva Zelanda para dirimir uno de los últimos boletos de Brasil 2014.

¿Cómo se juega el repechaje para Qatar 2022?

A diferencia de otras ediciones, en las cuales ya se sabía de antemano qué rivalidad entre continentes iba a existir para poner en disputa un pasaje a la Copa del Mundo, esta vez será diferente: se hará un sorteo entre el cuarto lugar de Concacaf, el quinto de Conmebol, el primero de Oceanía y un país de Asia.

Realizando un paneo rápido, y teniendo en cuenta las tablas de posiciones que se están dando en esos territorios, entre los posibles rivales estarían naciones como Perú, Chile, Uruguay, Colombia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos y Australia. Lo mejor sería evitar este mano a mano, de ida y vuelta.