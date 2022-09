New York City y Atlas se enfrentarán en el Yankee Stadium por el Campeones Cup 2022. Conoce cómo, cuándo y dónde comprar boletos para el juego.

Boletos para New York City vs. Atlas por el Campeones Cup 2022: precios y dónde comprarlos

New York City y Atlas afrontarán un nuevo desafío cuando se midan este miércoles 14 de septiembre, en el Yankee Stadium, en el marco de la FINAL de la nueva edición del Campeones Cup. En este escenario, los aficionados se encuentran expectantes por ver una nueva definición por un título.

NYCFC accedió a la competición después de haberse proclamado en la Major League Soccer de los Estados Unidos en 2021. Los Zorros, por su parte, obtuvieron su lugar luego de haber conquistado de manera automática el Campeón de Campeones de México por haber ganado los últimos dos certámenes del fútbol mexicano (Torneo Apertura 2021 y Clausura 2022).

A continuación, conoce cómo acceder a la venta de boletos para el juego entre New York City Football Club y Atlas Fútbol Club y descubre cuánto cuestan las entradas para el partido.

¿Dónde comprar boletos para New York City vs. Atlas por el Campeón de Campeones 2022?

Los simpatizantes que deseen asistir al compromiso pueden comprar los tickets de manera online a través del sitio web de Ticketmaster. Hasta el momento, los organizadores no confirmaron si también se podrán adquirir los boletos de modo presencial en las taquillas del Yankee Stadium.

Los precios de los boletos para New York City vs. Atlas

Los valores de los tickets van desde los 48,30 dólares hasta 317 dólares. Cabe destacar que algunas zonas ya se encuentran agotadas.

¿Cuándo juegan New York City vs. Atlas por el Campeones Cup 2022?

El partido New York City vs. Atlas se llevará a cabo este miércoles 14 de septiembre, a partir de las 18:30 horas CDMX y las 16:30 horas PT y 19:30 horas ET de los Estados Unidos, en el Yankee Stadium de Nueva York, Estados Unidos.