La Concacaf ha dado a concer pormenores de la Liga de Naciones Concacaf 2022-23 en la que participarán 41 selecciones masculinas. La fase de grupos se llevará a cabo durante las Fechas FIFA de junio de 2022 y marzo de 2023. Las Finales, a las que clasififarán los cuatro ganadores de la Liga A, se jugarán en junio de 2023.

Liga A, Liga B y Liga C de Liga de Naciones de Concacaf

El sorteo de la2022-23 se llevará a cabo el lunes 4 de abril en Miami, Florida. La fase de grupos se seguirá jugando en un formato de tres Ligas (Liga A, Liga B y Liga C), con partidos de ida y vuelta en las Fechas FIFA. Cabe recordar que la fase de grupos de laseguirá como fase clasificatoria para lade Concacaf.La distribución de los equipos para cada liga se ha determinado en función de los resultados de la fase de grupos de la2019, con un sistema de ascenso y descenso (el último equipo de cada grupo descendió y el mejor equipo de cada grupo ascendió. Según los resultados de 2019, las 41 Asociaciones Miembro de Concacaf se distribuirán en las tres Ligas de la siguiente manera, en orden alfabético:

Liga A (12 selecciones): Canadá, Costa Rica, Curazao, El Salvador (ascendió), Estados Unidos, Granada (ascendió), Honduras, Jamaica (ascendió), Martinica, México, Panamá y Surinam (ascendió).

Liga B (16 selecciones): Antigua y Barbuda, Bahamas (ascendió), Barbados (ascendió), Belice, Bermudas (descendió), Cuba (descendió), República Dominicana, Guayana Francesa, Guadalupe (ascendió), Guatemala (ascendió), Guayana, Haití (descendió), Montserrat, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago (descendió).

Liga C (13 equipos): Anguila, Aruba (descendió), Bonaire, Dominica (descendió), Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves (descendió), Saint Martin, Sint Maarten y Santa Lucía (descendió).

Las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2022-23 se jugarán en una sede en junio de 2023 y consistirá en semifinales, partido por el tercer lugar y final. Para determinar los enfrentamientos de semifinales entre los cuatro ganadores de los grupos de la Liga A, los equipos serán clasificados del 1 al 4 en función de sus resultados de la fase de grupos. El equipo mejor clasificado se enfrentará al equipo con la clasificación más baja (1 contra 4 y 2 contra 3).

Los sorteos oficiales para la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23 se llevarán a cabo el lunes 4 de abril en Miami, Florida. Los tres sorteos, uno para cada liga, se realizarán con tres bombos para la Liga A, cuatro bombos para la Liga B y tres bombos para la Liga C. Las 41 selecciones participantes serán asignadas en sus respectivos bombos de sus ligas de acuerdo con su Ranking de Concacaf después de la Fecha FIFA de marzo de 2022.

Liga A. Bombo 1: 3 equipos mejor clasificados y representante de Concacaf en el repechaje Intercontinental de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Bombo 2: Siguientes 4 equipos clasificados. Bombo 3: Siguientes 4 equipos clasificados. El representante de Concacaf que se clasifique para el repechaje Intercontinental de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 estará asignado automáticamente al Bombo 1. Esto es para garantizar que pueda participar en el repechaje que tendrá lugar en Doha, Qatar, durante la segunda Fecha FIFA de junio de 2022.

Liga B. Bombo 1: 4 equipos mejor clasificados. Bombo 2: Siguientes 4 equipos clasificados. Bombo 3: Siguientes 4 equipos clasificados. Bombo 4: Siguientes 4 equipos clasificados.

Liga C. Bombo 1: 4 equipos mejor clasificados. Bombo 2: Siguientes 4 equipos clasificados. Bombo 3: Siguientes 5 equipos clasificados.

Los sorteos comenzarán seleccionando a un equipo del Bombo 1 y ubicándolo en el Grupo A de su respectiva liga. Los sorteos continuarán seleccionando a los equipos restantes del Bombo 1 y colocándolos en los Grupos B, C y D en orden secuencial. El mismo procedimiento se hará para todos los bombos.