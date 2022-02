La espera llega a su fin para Rayados de Monterrey. En el día de mañana, hará su debut en el Mundial de Clubes, cuando enfrente a Al Ahly. El equipo dirigido por Javier Aguirre, con gran trayectoria en dicho certamen, buscará llegar lo más lejos posible, pero en primer término, meterse en las semifinales del certamen, donde espera Palmeiras, bicampeón de América.

De cara al encuentro, Javier Aguirre no podrá contar con dos piezas muy importantes. Por un lado, su capitán, César Montes, dio positivo en las pruebas de PCR de coronavirus. Su situación es particular, ya que el test de antígenos da negativo, y estuvo en el partido entre México y Panamá. Sin embargo, no pudo viajar junto a sus compañeros.

Tampoco lo hizo el nuevo refuerzo Joel Campbell, aunque por motivos diferentes. El costarricense no pudo llegar a tiempo para tomar el avión, ya que también estuvo afectado a las Eliminatorias Concacaf. Se espera que lo haga recién el próximo martes.

Pese a los contratiempos de estos dos jugadores, Al Ahly, rival de Rayados, se encuentra en una situación incluso más complicada. El equipo egipcio tendrá un total de 15 bajas: seis por encontrarse con su país en la Copa Africana de Naciones, cinco por lesiones o molestias físicas, y otros cuatro con positivo de coronavirus.

La lista completa de Monterrey

Arqueros: Esteban Andrada, Luis Cardenas, Cesar Ramos,

Defensas: César Montes, Edson Gutiérrez, Hector Moreno, Jesus Gallardo, Alfonso Alvarado, Sebastian Vegas, Daniel Parra, Stefan Medina, Alan Montes

Mediocampistas: Luis Romo, Matías Kranevitter, Maximiliano Meza, Erick Aguirre, Celso Ortiz, Alfonso Gonzalez, Rodolfo Pizarro

Delanteros: Rogelio Funes Mori, Vincent Janssen, Joel Campbell, Kaleth Hernández.