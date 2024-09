Dmitry Bivol eligió al rival más fuerte que tuvo en su carrera y sorprendió con Canelo Álvarez

Desde que Canelo Álvarez se enfrentó al ruso Dmitry Bivol en 2022 y perdió el combate que tapatío tuvo en los semipesados le quedó una deuda pendiente que hoy busca saldar ante uno de los rivales que más difícil le puso las cosas. Para el europeo el combate ante el campeón de los supermedianos no parece haber tenido la misma importancia y esto quedó a las claras cuando tuvo que elegir el rival más difícil con el que se había enfrentado.

ver también Dmitry Bivol rompió el silencio y respondió al interés de Canelo Álvarez de una revancha

El próximo sábado 12 de octubre en Arabia Saudita, Bivol se verá las caras con Artur Bertebiev en un duelo que se lleva esperando hace mucho tiempo y, justamente a su compatriota, Dmitry le entregó todo su reconocimiento al decir que se trataba del oponente más duro que jamás haya tenido enfrente.

La fuerte respuesta de Dmitry Bivol al elegir al rival más fuerte que tuvo en su carrera

“Creo que en esta pelea debo usar todas mis habilidades boxísticas. Creo que es el peleador más fuerte y con más dura pegada de mi carrera. Le puedo ganar porque todos somos seres humanos y yo he sido boxeador desde que tengo uso de memoria”, sostuvo Bivol en diálogo con iFL TV.

Publicidad

Publicidad

Y además, añadió con Stomping Ground en relación a Beterbiev: “Tengo todos los recursos boxísticos para ganarle, pero no es solo de creerlo, sino de trabajar duro. Tengo que trabajar sobre él, tengo que demostrar todas mis habilidades boxísticas. Tengo que estar concentrado en mi campamento, concentrado en la pelea y también tengo que tener algo de suerte. Puedo noquearlo, porque todo es posible”

A todo esto, Canelo sigue intentando concretar una revancha con Bivol para el próximo año y la realidad es que el ruso no se ve muy entusiasmado por tomar esta pelea aunque tampoco la ha descartado por completo.

“Si nuestros caminos se vuelven a cruzar, no hay problema, podemos tener la revancha. Pero, por ahora, solo estoy concentrado en el 12 de octubre. Pensar en una revancha con Canelo no es que sea mirar atrás, sino mirar hacia un lado, me distrae”, expresó Dmitry en las últimas horas.

Publicidad

Publicidad

ver también Artur Beterbiev, próximo rival de Dmitry Bivol, confesó que no está interesado en Canelo Álvarez

De esta manera, habrá que ver si Bivol el sortea el obstáculo llamado Bertebiev y le da una nueva oportunidad a Saúl en los semipesados o si, efectivamente, esta rivalidad queda en el pasado y en una sola pelea que el ruso se terminó quedando por la vía de la decisión de los jueces, tras haber sido ampliamente superior durante los 12 asaltos de aquel combate.