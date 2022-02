Todo está listo para que este sábado los Rayados de Monterrey debuten en el Mundial de Clubes en Abu Dabi, en donde Javier Aguirre y compañía desean acabar con lo logrado con su acérrimo rival, Tigres UANL, quienes han conseguido arribar a la Gran Final de este torneo, con lo que lograron el máximo logro de un cuadro mexicano en dicho campeonato, situación que sin duda mete presión a La Pandilla.

Mientras tratan de concentrarse para lograr este cometido desde su arranque ante el Al-Ahly, el estratega de los Rayados se encuentra pasando por un momento muy preocupante en su vida familiar, pues debutó como abuelo el pasado 4 de enero gracias al nacimiento de la pequeña Macarena, la primogénita de su hijo Mikel Aguirre, pero no se dio como lo tenían presupuestado pues su nacimiento se adelantó.

Por medio de sus redes sociales, Mikel reveló que Macarena llegó antes de lo esperado, situación que está mermando mucho su salud, pues continúa en el hospital en donde no deja de luchar por su vida, y así lo ha retratado también la nuera del ex entrenador del Zaragoza, Grecia Ponce, quien no deja de mostrarse positiva con la situación de su pequeña bebé, pero hasta el momento se desconoce sus posibilidades.

Esta situación sin duda tiene preocupado al flamante abuelo, pues al igual que los padres de la pequeña Macarena, estaba muy emocionado por la llegada de este angelito, que según las fotos compartidas por sus papás se nota con muchas ganas de seguir dando batalla a pesar de ser prematura y que los pronósticos son tan contradictorios, por lo que Aguirre no deja de estar al tanto de lo que sucede en el hospital, pues es muy cercano a su hijo y su familia.