Al octagonal de la Concacaf clasificactorio para la Copa del Mundo Qatar 2022 sólo le restan tres jornadas y de acuerdo con la tabla de posiciones tres de las ocho selecciones están practicamente sin posibilidades de pelear por los tres boletos directos o cuando menos por el repechaje intercontinental: El Salvador, Jamaica y Honduras.

Los tres partidos que le faltan a la selección de El Salvador son contra Jamaica el jueves 24 de marzo, ante Costa Rica el domingo 27 y frente a México el miércoles 30, pero debido a que la clasificación ya es prácticamente imposible, su director técnico Hugo Pérez tiene un problema.

De cara a la triple jornada eliminatoria que inlcuye la visita a la selección mexicana, el director ténico de El Salvador parece tener problemas con algunos jugadores que se niegan a reportarse a la siguiente convocatoria, y el defensa central Roberto Domínguez ha lanzado un mensaje para que sus compañeros no se nieguen a reportarse al siguiente llamado.

"Siempre he visto lo que yo quiero, cada vez que me llaman a Selección yo me presento. No puedo meterme en la decisión de otros compañeros, ellos sabrán el por qué, yo siempre estaré listo para cuando me llamen", dijo ante la prensa salvadoreña Roberto Domínguez, defensa central.

¿Qué viene para El Salvador?

Roberto Domínguez llamó a sus compañeros a cerrar de manera decorosa este octagonal para después pensar en el Mundial de 2026. "El profesor dejó claro que iba a trabajar con muchos jóvenes para el proceso del siguiente Mundial. Lo va a hacer así porque hay muchos jugadores buenos en nuestra liga y muchos que también estan saliendo de la selección sub 20. Va a ser importante terminar esta fase de buena forma. Hay muchos jugadores que están en este proceso y les va a ayudar demasiado para el siguiente. Por ello es importante cerrarlo de buena forma, para que la gente pueda creer en el siguiente proceso".