Toluca ya está de vuelta en México tras haber sido eliminado de la Leagues Cup en octavos de final ante Colorado Rapids por 2-1 en el último minuto. Uno de los que habló en el regreso de la plantilla escarlata fue Tiago Volpi, quien no solo se mostró dolido por la derrota, sino que también aprovechó su tiempo para defender al certamen internacional.

Al respecto, el brasileño aseguró sentirse “molesto por el resultado” y agregó: “Creo que habíamos hecho un gran partido. Llegamos 21 veces al arco, no logramos calificar, llevamos un gol en el último minuto. Ya pasó, pero es algo que nos deja tristes porque queríamos llegar más lejos y sabíamos que teníamos para llegar todavía más en la competición”.

Tiago Volpi afirmó sentirse molesto por la eliminación de Toluca en Leagues Cup. (Imago)

En tanto, afirmó que el equipo debe dar vuelta la página y enfocarse nuevamente en el Apertura 2024 más allá del dolor por no haber podido llegar más lejos en Leagues Cup. “Para nosotros es una frustración muy grande el resultado, la eliminación, pero ahora ya no hay que hablar más, ya pasó, ya fue. Ahora es enfocar todo lo que tenemos en Liga”, manifestó.

Defendió a la Leagues Cup

Por otro lado, Tiago Volpi aprovechó para defender a la Leagues Cup, certamen que contó con muchas críticas de distintos protagonistas, sobre todo por su formato y el hecho de que obliga a detener a la Liga MX. Además, también valoró el nivel de los equipos de la MLS.

“El tema de parar la Liga es así, el formato es así, lo tenemos que aceptar de la mejor manera. Es una forma de competencia distinta, de eliminación, que quieras o no te sirve. El nivel de los equipos americanos ha crecido mucho, son equipos muy fuertes, muy físicos, yo creo que te ayuda; en lo particular no le veo nada malo al torneo, si hay el parón que tenemos aquí en la Liga, pero al final sigues jugando, sigues teniendo actividad, y ahora es enfocar en lo que más vale para nosotros, que es la Liga MX”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Toluca?

Toluca volverá a salir a la cancha el próximo domingo 25 de agosto por la quinta jornada de la Liga MX. El rival de turno será Atlético San Luis, al cual recibirá desde las 12:00 horas en el estadio Nemesio Diez.