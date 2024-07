El Grupo Este 3 será una de las zonas más disputadas y prometedoras de la primera fase de la Leagues Cup 2024. Con tres enfrentamientos que darán que hablar, dos boletos a dieciseisavos de final se pondrán en juego entre tres buenos equipos: Inter Miami, Tigres UANL y Puebla.

[Mira la Leagues Cup 2024 AQUÍ, a través de Apple TV]

Más allá de las grandes figuras con las que cuentan los ‘Universitarios’ y de la plantilla competitiva de la ‘Franja’, el mayor atractivo del grupo cuando se supieron los resultados del sorteo era la presencia de Lionel Messi, que actualmente juega para el Inter.

Para pesar de algunos y alegría de otros, se había confirmado que el argentino no jugaría ante ambos equipos de la Liga MX producto de una lesión sufrida en la final de la Copa América, donde debió ser sustituido por el dolor que le causaba ese inconveniente físico.

Sin embargo, hace instantes se dio a conocer una determinación imprevista de Inter Miami en torno a la figura del ’10’, que tomará por sorpresa a la mayoría a horas del comienzo de la competencia: Messi fue incluido en la lista de buena fé para el torneo continental.

Lionel Messi vio los últimos juegos desde las gradas y sigue fuera… por ahora [Foto: Getty Images]

De este modo, si bien no surgieron nuevos partes médicos oficiales respecto a la salud y estado físico del delantero, el Inter abrió la posibilidad de que el atacante pueda llegar a sumar minutos en esta instancia, por lo menos, para el juego más tardío: el de la tercera jornada, ante Tigres UANL.

Publicidad

Publicidad

ver también Simulador de la Leagues Cup 2024: juega y arma tu predicción del campeón del torneo

El primer encuentro del grupo será Inter Miami vs. Puebla (sábado 27 de julio a las 18.00 horas de México), el segundo compromiso será Puebla vs. Tigres (miércoles 31 de julio a las 19.30 horas de México) y el tercero y último, Inter Miami vs. Tigres (sábado 3 de agosto a las 18.00 horas de México), juego al que aún hay chances de que Messi aparezca un rato si su equipo lo necesita.

Encuesta¿Quién finalizará primero en el Grupo Este 3? ¿Quién finalizará primero en el Grupo Este 3? YA VOTARON 0 PERSONAS

La lista de buena fé de Inter Miami con Lionel Messi:

Publicidad

Publicidad