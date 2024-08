Por la Jornada 3 del Grupo 2 de la Región Oeste de la Leagues Cup 2024, Chivas empató 2-2 con Los Ángeles Galaxy y perdió en penales por 5-4 para quedar eliminado del torneo. El cuadro rojiblanco no ganó ningún partido y perdió las dos tandas de penales que disputó.

En primer lugar, el técnico argentino habló del desarrollo del partido: “Creo que el partido hoy lo dominamos. Generamos muchísimas situaciones, seis remates dentro del área chica”. Y agregó: “El equipo presionó muchísimas pelotas en zona altas y volvíamos a tener situaciones”.

Pintita también se refirió a que el equipo tendría que haber ganado: “Hablar de merecimientos en el fútbol es medio difícil. Hicimos todo para ganar el partido, creo que lo merecimos pero el resultado fue otro y quedamos afuera la competición“.

También, el técnico argentino habló sobre si la eliminación es un fracaso: “No comparto que sea fracaso. En el deporte no existe la palabra fracaso. Hay que volver a intentar”. Y agregó: “Perdí final de Copa América, perdí final de Copa Libertadores, perdí final de Champions, perdí final de Mundial. No me considero un fracasado”.

“Tuvimos 20 situaciones e hicimos dos goles. No es falta de jerarquía. Es elegir el momento para patear”, enfatizó. “Hoy mi equipo fue superior. No hablo de otros equipos. Aprendizajes deja siempre el fútbol. Esta es una derrota que duele por cómo se dio el partido. Ahora toca levantarse y seguir intentando”.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas?

El equipo que viste de rojo y blanco volverá recién a la actividad de la Liga MX el próximo domingo 25 de agosto, cuando por la Jornada 5 del Apertura 2024 visitea Tigres. Gago y su jugadores tendrán 20 días de preparación para además también sumar refuerzos y reconfigurar al equipo.