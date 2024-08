En las últimas horas Rayados de Monterrey protagonizó uno de los grandes fracasos deportivos del año tras quedar afuera en la fase de grupos de la Leagues Cup tras caer en la tanda de penales contra Pumas. La eliminación puso al entrenador Fernando Ortiz en el ojo de la tormenta, quien tendría las horas contadas en el equipo.

Luego de perder ante Austin en el primer partido, Monterrey y Pumas se medían para definir al otro equipo que acompañaría a los estadounidenses a la fase de playoffs. Con el 1-1 consumado, el pasaje se definió en los disparos desde los doce pasos y allí se impusieron los Auriazules por 3-0.

Tras el cotejo, estallaron en redes sociales las críticas hacia el Tano Ortiz, no solo por no poder clasificar a la siguiente instancia, si no también porque el rendimiento del equipo no es el mejor. Desde que asumió, la entidad regiomontana no ha sido un firme candidato a los títulos.

Acorde a la información del periodista Miguel Arizpe, Ortiz sería desplazado en los próximos días. Además, dio descartados algunos entrenadores como Ricardo Ferretti, Antonio Mohamed y Miguel Herrera. Y algo fundamental que añadió es que es argentino, y que Eduardo Coudet, recientemente cesado de Inter de Porto Alegre, está en la lista pero no es el principal candidato.

¿Cómo le fue a Eduardo Coudet en 2024?

El Chacho había asumido en julio del 2023 en el Colorado y este año dirigió 34 partidos, cosechando 18 triunfos, 8 empares y solo 8 derrotas. La eliminación en la Copa Sudamericana en manos de Rosario Central, la caída en el estadual contra Juventude y estar casi en zona de descenso en el Brasileirao decretó el final de ciclo para el estratega argentino.

