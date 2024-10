El ex entrenador del Rebaño no se guardó nada y reveló los pormenores de cómo se gestó su salida del Rebaño.

Fernando Gago fue presentado oficialmente este lunes 14 de octubre como nuevo entrenador de Boca Juniors luego de su conflictiva salida de Chivas. En su conferencia de prensa de presentación como timonel del equipo argentino, Pintita rompió el silencio e hizo referencia al motivo por el cual abandonó al Rebaño.

Al respecto, el sudamericano le hizo frente a quienes no creyeron sus versiones sobre el no llamado de la directiva del equipo argentino antes del Clásico Tapatío e incluso afirmó que tiene testigos para confirmar su versión.

“Lo voy a dejar en claro. Se empezó a hablar hace tres semanas, yo recibí el llamado de Román (Riquelme) el martes (NdeR: en referencia al pasado martes 8 de octubre). El que me quiera creer que me crea y el que no, que no me crea. Tengo testigos, de última pidan el registro de llamadas”, manifestó Gago.

En tanto, el entrenador de 38 años explicó los pormenores de su salida de Chivas y consideró que actuó “de buena manera” pues ejecutó la cláusula de rescisión que tenía en su contrato.

“Entiendo la opinión pero considero que actué de buena manera. Tenía una cláusula de rescisión en mi contrato por pedido del club. Ahora disfruto de estar en este lado, vuelvo a casa, al lugar donde crecí”, agregó.

Los números de Fernando Gago en Chivas

Fernando Gago, quien estuvo en el banquillo de Chivas desde enero hasta octubre de este año, dirigió 38 encuentros en el Rebaño. Su saldo fue de 17 victorias, nueve empates y 12 derrotas. Además, se marchó de Guadalajara sin haber conquistado títulos.

