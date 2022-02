Luego de caer por 2-1 ante el Club Universidad Nacional en condición de visitante por la quinta jornada del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, el León se prepara para su debut en la Concacaf Champions League. En los Octavos de Final del certamen internacional se medirá ante Deportivo Guastatoya, equipo que milita en la primera división de la Liga Nacional de Guatemala.

Los dirigidos tácticamente por Ariel Holan tendrán que viajar hacia el país albiazul en las próximas horas, ya que el cotejo de Ida está estipulado para este miércoles a partir de las 17:00hs del centro de México en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. El entrenador argentino pondrá lo mejor que tiene a disposición en este duelo, ya que le dará prioridad absoluta al campeonato para poder obtener la clasificación al Mundial de Clubes.

Lo que muchos fanáticos de la Fiera se preguntan en estos momentos es si podrán jugar Ángel Mena y Stiven Barreiro. El ecuatoriano se lesionó el pasado 23 de enero en el partido ante Pachuca: sufrió un importante traumatismo en una de sus rodillas y no ha vuelto a tener actividad. El colombiano, por su parte, se retiró por precaución vs. Pumas UNAM tras recibir un golpe.

El DT aún no sabe si podrá contar con Mena, ya que no se ha podido recuperar al 100% de la lesión y a eso se le añade que está a falta de ritmo futbolístico, ya que hace tres semanas no juega un partido. Lo más probable es, tal como indicó TUDN, que Holan lo cuide para que haga su regreso el próximo sábado cuando León reciba al Deportivo Guadalajara en el Nou Camp.

En cuanto a Stiven Barreiro, el panorama es mucho más claro y esperanzador para el cuerpo técnico. Está disponible para el juego de Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions League, por lo que dependerá exclusivamente del estratega si juega desde el inicio o va al banco de suplentes.