Se pone en marcha la competición más importante a nivel internacional de clubes dentro de Norte, Centroamérica y el Caribe como lo es la Concachampions 2023. Será una edición especial ya que a partir de 2024 van a ser 27 los participantes de un certamen que hasta el presente año es de 16 cuadros.

También es una competición donde se buscará al nuevo campeón, ya que Seattle Sounders sorprendentemente no participará debido a que el campeón vigente no puede acceder de forma directa en la edición siguiente. Y como el cuadro estadounidense, que cortó la hegemonía mexicana de 16 años siendo vencedores, no hizo una buena tarea en la MLS, su ausencia fue un hecho.

En cuanto al reglamento de competición, recordemos que absolutamente todas las instancias cuentan con la definición ida y vuelta de sus encuentros. Por lo que la pregunta sobre si habita o no la regla del gol de visitante es un hecho, del cual vamos a descubrir si dice presente en la Concachampions.

¿Hay gol de visitante en la Concachampions 2023?

La respuesta es sí. Hay gol de visitante como método de desempate en la Concachampions 2023. Esto significa que en caso de que haya una igualdad en el resultado acumulado entre los equipos de turno, todo se definirá en base a la cantidad de anotaciones como visitante que ejerció cada uno. De haber una igualdad allí, el duelo pasará a definirse en la prórroga y, persistiendo el mismo, habrán penales.

Ampliando un poco más al respecto, hay que decir que la regla del gol de visitante en la Concachampions rige en las instancias de octavos, cuartos y semifinales. No así en el partido por el título, donde allí no hay desempate por anotaciones fuera de casa a pesar de ser un juego de ida y vuelta.