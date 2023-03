Tigres no pudo aprovechar la localía en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions y deberá buscar la clasificación en Orlando. ¿Con o sin Gignac?

No es exagerado decir que los Tigres de la UANL pusieron en riesgo su boleto a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf luego de empatar sin goles ante Orlando City este martes en El Volcán. Ahora, el equipo que dirige Chima Ruiz deberá buscar la clasificación en condición de visitante.

Pensando en ese duelo, al entrenador que sucedió a Diego Cocca luego que este acudiera al llamado de la Selección Mexicana se le suma la preocupación extra de no terminar de saber si podrá contar o no con André Pierre Gignac, quien recientemente se recuperó de la lesión que lo había dejado fuera por tres partidos.

El delantero francés no está vacunado contra el Covid-19 por propia voluntad y no cumple con los requisitos para poder ingresar a los Estados Unidos. Pese a ello, Chima Ruíz no descartó de plano la posibilidad de que ayude al equipo a buscar la clasificación en Orlando y le pasó el balón a la directiva.

"André es un tipo influyente, contar con él nos da tranquilidad. El tema del viaje, no sé, es un tema que la directiva debe aterrizar, ver las opciones, y si no, hay plantel para poder echar mano”, señaló en la rueda de prensa posterior al partido.

Para el entrenador, Tigres hizo méritos para sacar un mejor resultado en El Volcán pero terminó sufriendo la falta de contundencia que esperan revertir fuera de casa. “Me hubiera gustado sacar una ventaja, pero es importante mencionar que son 180 minutos. Tenemos que ser inteligentes, enfrentamos a un equipo bien trabajado. Generamos opciones de gol, no quiero echar la culpa a la fortuna, nosotros la buscamos, nos faltó contundencia, pero no tengo nada que reprochar”, manifestó.