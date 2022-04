Juan Ignacio Dinenno volvió a vestirse de goleador implacable para Pumas, marcando un doblete en el partido de ida de la final de la Liga de Campeones de Concacaf. Sin embargo, no lo terminó celebrando, porque Seattle Sounders logró igualar las acciones en tiempo de adición y ahora tiene esa mínima ventaja de definir la serie como local.

El argentino, además, no quedó conforme con la tarea arbitral, al punto de dejar una dura acusación contra uno de los integrantes de la terna. "Hay que ser conscientes que los árbitros son personas que tienen equivocaciones, que tienen una herramienta que el jugador no tiene. Lo que sí me parece raro, y no es una crítica sino un comentario, es que el juez de línea luego del segundo gol se ríe en mi cara", manifestó molesto una vez finalizado el encuentro.

Y para dar todavía más detalles del episodio, Juan Ignacio Dinenno agregó: "Hay video. Le pregunté al comisario, '¿lo viste?' Porque yo lo veo, no estoy loco. Me parece algo totalmente fuera de lugar. Después dicen que los jugadores generan violencia y para mí lo que genera violencia es otra cosa".

En lo que respecta al juego en sí, el argentino opinó además que los dos penales que se señalaron en favor de Seattle no fueron acertados. "Que quede bien claro, los árbitros son seres humanos y se pueden equivocar. Lamentablemente hoy yo creo, sin ver la repetición de lo que pasó en el segundo tiempo, que se equivocaron", dijo.

La lesión de Alan Mozo preocupa a Pumas para la revancha

Alan Mozo debió dejar el terreno de juego sobre el final del primer tiempo con evidente gesto de dolor y el entrenador Andrés Lillini terminó por confirmar que sufrió un esguince de tobillo. Si bien está previsto que este jueves se le realicen estudios más rigurosos, la lesión sin dudas complicará su participación en el partido de vuelta de la final ante Seattle Sounders, que se disputará el próximo 4 de mayo.