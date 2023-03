Luego de un par de años de ausencia, Tigres volvió al ámbito internacional con la intención de volver a representar a México de la mejor manera posible. Es por esa razón que en el último mercado de pases se dejaron una millonada en refuerzos. Si bien es cierto que la salida de Diego Cocca fue un duro golpe, hay mucha confianza en Chima Ruíz.

La realidad es que los 'Felinos' mostraron una faceta muy interesante en el empate 0 a 0 frente a Orlando City, ya que hicieron sentir la localía. Es evidente que les faltó tener eficacia dentro del área, pero también es verdad que Pedro Gallese fue una de las figuras del encuentro. Asimismo, fue una gran noticia mantener la valla invicta.

"Es un buen equipo, tuvimos video y sabíamos del funcionamiento de ellos. Tratamos de tener referencias, pero lo importante era generar futbol, tenemos la ventaja del cero en contra, que da la posibilidad de hacer un gol de visitante. Me hubiera gustado llevar ventaja, pero estamos convencidos de que podemos pasar", expresó Chima Ruíz en el final del partido.

Además, el entrenador agregó: "Es importante mencionar que son 180 minutos. Tenemos que ser inteligentes, enfrentamos a un equipo bien trabajado. Generamos opciones de gol, no quiero echar la culpa a la fortuna, nosotros la buscamos, nos faltó contundencia, pero no tengo nada que reprochar".

La vuelta frente a Orlando será el 15 de marzo en Estados Unidos, por lo que tendrán tiempo para preparar el encuentro. Lo negativo es que Tigres no podría contar con la presencia de André-Pierre Gignac, debido a cuestiones de sanidad. El delantero francés decidió no vacunarse contra el Covid-19, por lo que no podría ingresar al país.