Se confirmó lo que se esperaba, y Rayados es oficialmente rival de Inter Miami en Concachampions. Gracias a la victoria de este jueves ante Cincinnati, el equipo de Fernando Ortiz avanzó de ronda, y ya se prepara para enfrentarse al conjunto de Lionel Messi. Pero a la espera de que ello suceda, el entrenador soltó una advertencia. ¡Atención, Martino!

La semana pasada, el elenco albiazul se impuso frente al conjunto de la MLS gracias a un tanto de Brandon Vázquez. Y este mismo jueves, en su casa, los dirigidos por Ortiz lograron imponerse nuevamente, esta vez por 2 a 1, y, de esa forma, aseguraron la clasificación a los cuartos de final.

Allí, su rival será ni más ni menos que el Inter Miami de Lionel Messi y compañía. Es por eso que, en rueda de prensa, Fernando Ortiz no se salvó de ser preguntado al respecto. Y si bien es cierto que mostró admiración para con el astro argentino, el entrenador aseguró que su equipo irá a jugar de igual a igual.

Fernando Ortiz palpitó el Rayados vs. Inter Miami

“Seguro que sí”, comenzó el DT en respuesta a las chances que tiene Rayados de vencer a su próximo rival. “Nosotros no vamos a ir a Miami a especular para ver qué sucede cuando juguemos en casa de regreso. No me gusta y no somos así. Somos una institución muy grande del fútbol mexicano. Vamos a ir a buscar la victoria en Miami y cerrar en casa”, continuó.

Pero, además, Fernando Ortiz no quiso dejar pasar la oportunidad para elogiar a Messi, aunque también aclaró que dentro del campo lo querrá superar a como dé lugar. “Enfrentar al Inter Miami es muy importante, porque ahí juega el mejor jugador del mundo. El día que pisemos Miami yo le voy a querer ganar y mis jugadores también”, deslizó.

Acto seguido, añadió: “Esa es la idea que le bajo a los jugadores: al lugar que vamos a jugar, lugar al que vamos a ganar”. Y ya para cerrar el tema Inter Miami y Lionel, el entrenador concluyó: “Es bueno que lo vamos a enfrentar (a Messi), pero me preocupa todo Inter Miami, no solo Messi”.