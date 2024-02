En la antesala de la presentación de los Rayados de Monterrey en la primera ronda de la Concachampions 2024, su director técnico, Fernando Ortiz, dio una rueda de prensa y contó sus expectativas para el certamen continental que disputará su equipo.

El entrenador albiazul no guardó cautela y postuló a sus dirigidos como candidatos a pelear por el título. “Monterrey conoce muy bien la competencia, Monterrey es el máximo ganador de esta competencia… lo vamos a tomar con la misma seriedad que a otra competencia o la Liga”, aseguró el DT, convencido de lo que harán sus futbolistas en el certamen.

Además, el estratega argentino fue claro en que el hecho de haber sacado ya pasaje al Mundial de Clubes 2025 no hará que su equipo deje de competir, y que irán por la gloria máxima. “Si bien el objetivo de poder clasificar al Mundial… ya lo estamos, para nosotros es una responsabilidad buscar llevar a Monterrey lo más alto posible”, expresó el ‘Tano’, acompañado en la conferencia de

En tanto al oponente que tendrá Rayados esta tarde en Guatemala, el director técnico no le bajó el precio a Comunicaciones y elogió al contrincante. “Enfrentamos a un gran rival, uno de los clubes más importantes de la ciudad, es el último campeón de la liga y se merece todo el respeto que nosotros tenemos hacia ellos”, sentenció Ortiz en conversación con los reporteros locales.

El entrenador aclaró también la postura que tomarán sus futbolistas para afrontar el encuentro y qué espera de la serie. “Trataremos de sacar un buen resultado para definirlo en casa, haremos el trabajo que venimos haciendo en el lugar que juguemos y representando lo mejor posible a Monterrey y al país”, aseguró el argentino, que buscará lograr un trofeo más para las vitrinas albiazules.

Por último, Fernando Ortiz fue consultado sobre si recurrirá a la rotación y dejará a los habituales titulares en la banca, y su respuesta fue contundente. “Yo no le pongo el título de ‘titular’ a los jugadores, soy de la idea de que no importa el nombre del jugador que esté en el campo, sino que lleve a cabo la idea de juego”, expresó conceptualmente el DT de los Rayados. Por otro lado, fue claro en que no especulará y que pondrá un equipo competitivo para el duelo copero. “La seriedad va a ser siempre la misma, los que les toque entrar en el campo saben que tienen que dejar bien parada a la institución”, concluyó.

Rayados de Monterrey visitará a Comunicaciones de Guatemala este martes 6 de febrero, desde el Estadio Doroteo Guamuch Flores, a partir de las 19.00 horas, por el duelo de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Será transmitido por la pantalla de Fox Sports Premium.