Rayados ya está listo para uno de sus máximos desafíos en la temporada: enfrentar este miércoles al Inter Miami de Lionel Messi por los cuartos de final de la Concachampions.

El equipo de Fernando Ortiz quiere ganar el título y para eso deberá eliminar a un Inter Miami con varias figuras, aunque todavía existe la duda sobre si Lionel Messi va a jugar de titular o de suplente o incluso si va a sumar minutos en el partido.

Fernando Ortiz habló en la previa del Inter Miami vs. Rayados por Concachampions

Este martes, el entrenador de Rayados se presentó en la conferencia de prensa y dio unas declaraciones que sorprendieron a algunos por la contundencia con la que las dijo comparando a su plantel con el del Inter Miami.

“A mi modo de ver, sí creo que tengo una plantilla mejor que la del Inter, pero si no la hacemos prevalecer dentro del campo de juego no tiene sentido. El Inter Miami tiene jugadores de mucha jerarquía, pero si vamos tú por tú creo que nosotros tenemos mejores jugadores por puesto”, reveló Fernando Ortiz.

Asimismo, el DT de Rayados comentó que la idea es que el equipo busque meter al menos un gol y traerse una ventaja de Estados Unidos: “Confío y creo en mis jugadores. Hay una forma de jugar ya bastante predominante en los juegos, ojalá que puedan llevarla a cabo y el respeto para el rival en este caso”.

“Me preocupa todo Miami, no un hombre en particular. Es un equipo interesante que está en la misma instancia que nosotros, son jugadores que han demostrado a nivel mundial. No creo que seamos favoritos, será un partido muy parejo y se determinará en detalles”, concluyó Fernando Ortiz sobre el Inter Miami.