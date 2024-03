"Me preocupa más...": Ortíz opinó sobre un posible Rayados vs. Inter Miami de Lionel Messi

Rayados es uno de los clubes mexicanos que sigue en carrera en la Concachampions, y tiene un panorama bastante alentador. Es por eso que muchos aficionados, repletos de confianza, ya piensan en un posible cruce ante el Inter Miami de Lionel Messi en cuartos de final. Sin embargo, Fernando Ortíz se encargó de poner un límite.

La semana pasada, el conjunto de Monterrey se hizo fuerte fuera de su casa, y consiguió un excelente triunfo por 1 a 0 frente a Cincinnati gracias a un gol de Brandon Vázquez. Es por eso que ahora, los albiazules cuentan con una importante ventaja de cara al segundo compromiso de la serie.

Pero, además, la ventana en el marcador, y el hecho de definir en su casa, hace que muchos aficionados de Rayados ya empiecen a ilusionarse con enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi. No obstante, Fernando Ortíz no se acopla a esa esperanza, sino que prefirió elegir el camino de la tranquilidad.

Fernando Ortíz y Rayados no piensan en Lionel Messi

En rueda de prensa este miércoles, en la previa al juego ante Cincinnati, el entrenador aseguró que aún no tiene en la cabeza la idea de poder enfrentar al Inter Miami. “Hablar algo de una ilusión o de pensar en un partido que todavía ni comenzó el día de mañana… es algo irreal”, dijo en un principio el técnico.

“Ni yo ni los jugadores no pueden pensar en enfrentar a un jugador que todos quieren enfrentar si mañana no pasamos de ronda. ¿Por qué decir algo que todavía no hemos conseguido o logrado?”, continuó. Y acto seguido, agregó: “Sí, está Messi en Inter Miami, pero me preocupa más Acosta que Messi en este momento”.

De esta manera, Fernando Ortíz dejó bien en claro que ahora mismo lo único que tiene en mente es el juego ante Cincinnati. En línea con ello, dijo: “De mi parte, los pies sobre la tierra para tratar de sacar el partido de mañana”. Sin embargo, es difícil para los aficionados no ilusionarse con poder enfrentarse al Inter Miami de Messi.

¿Cuándo juega Rayados vs. Cincinnati la vuelta de Concachampions?

El encuentro entre Rayados y Cincinnati tendrá lugar este jueves 14 de marzo, desde las 20:15, en el Estadio BBVA.