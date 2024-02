Las cosas en Toluca se han complicado en las últimas horas. De tener a todo favor en la serie ante Herediano a quedar eliminado de la Concachampions de una manera insólita. Los aficionados del equipo rojo estallaron contra sus jugadores y demostraron su descontento ante una nueva desilusión. Tiago Volpi y Maxi Araujo fueron reprochados por supuestos gestos contra los hinchas.

Cuando el equipo se retiraba del campo de juego, los aficionados abuchearon, insultaron y les aventaron objetos. Eso hizo estallar a Maxi Araujo que lo llevó a hacerles gestos de silencio al público, lo que provocó más la ira de los hinchas. El más regañado fue Tiago Volpi.

Los mensajes de Tiago Volpi y Maxi Araujo

En diferentes comunicados tanto Tiago Volpi como Maxi Araujo expresaron sus disculpas a toda la afición de Toluca tras los hechos ocurridos en el Nemesio Díez la noche de este jueves. El portero y capitán del equipo publicó un vídeo donde explica que él no insultó ni discutió con aficionados en la entrada al túnel de vestidores, se sintió apenado por la derrota y asumió responsabilidad.

Por su parte, Maxi Araujo subió un posteo en su cuenta Instagram, donde expresa su más sentidas disculpas por sus gestos a los aficionados tras el duelo contra Herediano. “La afición de Toluca es increíble y merece mis disculpas, tomaré las consecuencias que tenga que tomar y prometo dar el máximo”, destacó el futbolista uruguayo.

La explicación de Tiago Volpi

Tiago Volpi dio explicaciones a lo que ocurrido tras la eliminación de Toluca. El portero brasileño aclaró que él no tuvo ningún gesto en contra de los aficionados. “Es totalmente falso, es una mentira lo que está diciendo que insulte y discutí con la afición”, destacó el capitán del equipo.

Además, Volpi reveló que sí salió molesto del campo de juego, pero aclaró que no fue por los abucheos si no por la eliminación de Toluca. Reconoció el cariño y el reconocimiento que ha tenido la afición de los Diablos Rojos en su estadía en el equipo. “No voy pedir disculpas por algo que no he hecho, si pido disculpas por la eliminación”, sentenció.