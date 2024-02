¿Por qué América no saludó a Toluca por su aniversario? El rumor que expone a las Águilas

Este lunes 12 de febrero, el Deportivo Toluca celebró el 107° aniversario de la fundación de la institución, y recibió agasajos, mensajes y reconocimientos de numerosas figuras, personalidades y clubes de todo el mundo del futbol.

Sin embargo, un equipo importante no lo saludó por su cumpleaños y se pudo saber que hay un motivo detrás de la decisión de no publicar ninguna dedicatoria hacia los Diablos Rojos: se trata, ni más ni menos, que del Club América.

Según el reporte del periodista Andrés González, perteneciente a la señal de TV Azteca Deportes, las Águilas tomaron la postura de no saludar a sus pares ya que Toluca habría rechazado el pedido del América por la cesión del Estadio Nemesio Díez para sus partidos post Clausura 2024.

“¿Cómo que el América no felicitó a Toluca? Si Toluca cada aniversario les escribe. Bueno… quizá no les quisieron prestar el estadio“, disparó el reportero que cubre el día a día de la institución, a través de su cuenta de la red social ‘X’, ex Twitter.

Cabe recordar que el Estadio Azteca no podrá ser utilizado al finalizar el presente campeonato, ya que comenzarán las obras de remodelación rumbo a la Copa del Mundo del 2026, competencia en la que la cancha del América albergará varios compromisos.

Es por ello que el conjunto azulcrema ha conversado con varios clubes para que le “presten” sus estadios para hacer de local desde el Apertura 2024 en adelante, y de acuerdo a la información del mencionado periodista, Toluca habría dicho ‘no’ al América ante esa solicitud, lo que hizo enojar a las Águilas.

Luego de este tenso episodio, Toluca y América se medirán frente a frente el próximo sábado 13 de abril, justamente en el Estadio Azteca, a partir de las 20.00 horas, en el marco de la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga MX.