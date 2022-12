Después de la eliminación en la fase de grupos de Qatar 2022, Gerardo Martino recogió sus pertenencias y terminó su ciclo como entrenador de la Selección de México. Fue un camino largo, repleto de críticas y sin resultados. El estratega argentino ilusionó más de lo que entregó: no solo se habla del golpe mundialista en la instancia inicial, sino también de haber sido "superado" por Estados Unidos a nivel de la CONCACAF.

El timonel manchó su nombre dentro del país azteca y será muy difícil volver a verlo trabajando en nuestro territorio. Pero lo curioso es que, semanas más tarde del fracaso en Medio Oriente, lo vincularon para un interesante proyecto en vistas a lo que será la realización de la cita máxima del deporte en el año 2026...

¿Qué seleccion quiere a Gerardo Martino?

Desde Sudamérica sorprendieron a todos: Paraguay tiene en el radar al argentino para conseguir la clasificación a la próxima Copa del Mundo. "Se le va a dar un tiempo considerable a Guillermo Barros Schelotto pero podría cumplir un ciclo", informó Jorge Izquierdo, de Somos Versus, en el aire radial.

"Hay un entrenador que está libre. No quiero hacer campaña. Yo estoy contando información que tengo. Si no se logra sacar buenos resultados, el candidato es Gerardo Martino. Le comentaron la propuesta y él dijo 'me gusta'. Se va a respetar, pero se tirará la casa por la ventana si es necesario", agregó la fuente.

Tata Martino, un héroe en Paraguay

El estratega que acaba de terminar su etapa con la Selección de México es muy querido en el país sudamericano. Y es que con él, en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, el combinado guaraní avanzó en un grupo complicado con Italia, Nueva Zelanda y Eslovaquia, eliminó a Japón por penales y se despidió del certamen perdiendo 1-0 con España -que terminó siendo el campeón- en los Cuartos de Final.