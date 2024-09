Era un secreto a voces y finalmente este lunes lo anunció: Luis Suárez decidió retirarse de la Selección de Uruguay. Después de 17 años de su debut con La Celeste, el histórico delantero no jugará más con su país.

El primer partido de Luis Suárez con la selección charrúa fue el 7 de febrero de 2007, en un amistoso ante Colombia. Después de participar en cuatro Mundiales y de convertirse en el máximo goleador histórico de Uruguay, el delantero decidió no representar más a su país.

Así lo anunció este lunes Luis Suárez en una conferencia de prensa: “El día viernes será mi último día con la selección de mi país. Es algo que lo venía pensando, lo venía analizando, creo que es el momento indicado y es una decisión difícil que tomamos con mi familia”.

Luis Suárez estuvo presente con Uruguay en la Copa América 2024, la quinta edición que disputó en este torneo. Y luego de 69 goles en 142 partidos con La Celeste, el actual futbolista del Inter Miami no vestirá más la playera charrúa.

“Me retiro porque yo quiero dar un paso al costado, tengo 37 años. Hay muchos jugadores con proyección, no quiero que me retiren las lesiones, hasta el último partido me entregué al máximo”, explicó Luis Suárez.

¿Cuál será el último partido de Luis Suárez con Uruguay?

Luis Suárez reveló que este viernes 6 de septiembre será su último partido con Uruguay. El equipo de Marcelo Bielsa jugará ese día como local frente a Paraguay por la jornada 7 de las Eliminatorias Sudamericanas.

