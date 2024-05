Pese a sus buenos rendimientos, el portero no forma parte de la prelista de convocados que presentó el entrenador de su selección Néstor Lorenzo.

¿Por qué Kevin Mier no fue convocado por Colombia a la Copa América 2024?

Kevin Mier ha sido uno de los puntos más altos del conjunto de Cruz Azul durante el Clausura 2024. Gracias a sus buenos rendimientos en la portería, entre otros factores, la Máquina consiguió llegar a la final de la Liga MX.

Sin embargo, y a pesar de esto, el colombiano no forma parte de la prelista de 28 futbolistas que presentó el entrenador de su selección, Néstor Lorenzo, para disputar la Copa América de Estados Unidos. Al contrario, en dicha nómina, que deberá tener dos recortes para llegar al máximo de 26 jugadores permitidos por Conmebol, figuran otros porteros con números no tan buenos como el del ex Atlético Nacional.

Mier mantuvo la valla invicta en 10 partidos sobre 22 posibles durante el Clausura. (Imago)

En ese sentido, los convocados por Lorenzo fueron Álvaro Montero, de Millonarios, Camilo Vargas, guardameta de Atlas, y el experimentado David Ospina, quien con 35 años se desempeña en Al-Nassr. Esto se debe a que, según consignó 365 Scores, para el entrenador esos tres nombres son prioridad por sobre el de Mier.

Los números de Kevin Mier en Cruz Azul

El apartado estadístico presenta excelentes dividendos para Mier, quien desde su llegada a Cruz Azul disputó 22 partidos manteniendo la valla invicta en 10, es decir casi la mitad de ellos. En tanto, el futbolista de 24 años sufrió menos goles (19) que encuentros disputados.

En ese mismo rubro, y solo contando los torneos locales, Montero recibió 19 goles en idéntica cantidad de partidos disputados y computó cinco vallas invictas hasta el momento. En tanto, Ospina lamentó 11 tantos en 10 partidos (cinco invictos) y Camilo Vargas sufrió 31 anotaciones en 17 cotejos (tres invictos).

¿Cuándo comenzará la Copa América 2024?

La Copa América 2024 comenzará el jueves 20 de junio con el partido entre el campeón defensor Argentina y Canadá. En tanto, la final se disputará el domingo 14 de julio.