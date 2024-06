El centrocampista de Manchester United no está presente en la competición.

¿Por qué no juega Casemiro en Brasil vs. Costa Rica por la Copa América 2024?

Brasil juega este lunes su primer partido de la Copa América. Su rival es Costa Rica, el encuentro se disputa a las 19:00hs (Ciudad de México) y el estadio del juego es el SoFi Stadium, ubicado en California.

La Verdeamarela genera cierta incertidumbre en la competición porque se presenta con un entrenador nuevo, Dorival Jr, quien comenzó un recambio generacional en la nómina.

La principal ausencia de Brasil en esta Copa América 2024 es la de Neymar; la estrella del Scratch no juega por lesión pero también hay otros destacados que no se encuentran en el torneo, como es el caso de Casemiro.

Casemiro simplemente no juega la Copa América 2024 por decisión de Dorival Jr. El futbolista del Manchester United no ha mostrado un buen rendimiento a lo largo de la temporada y por eso el técnico no lo llamó.

Casemiro no juega la Copa América con Brasil (IMAGO)

Además, el centrocampista tuvo varias lesiones que lo marginaron de varios partidos; en total Casemiro disputó 32 y anotó 5 goles con Manchester United. Sin embargo, esto no fue suficiente para que Dorival Jr lo considere dentro de la nómina de la Copa América.

El último partido que disputó el ex Real Madrid en Brasil fue el 18 de octubre de 2018, en la derrota por 2-0 ante Uruguay por las clasificatorias de Conmebol. No se sabe si en algún momento Casemiro volverá a jugar con la Canarinha, pero por lo pronto no está presente en la Copa América 2024.