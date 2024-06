¿Por qué no juega Chucky Lozano en México vs. Venezuela por la Copa América 2024?

México disputa este miércoles su segundo partido en la Copa América 2024. Luego de derrotar por 1-0 a Jamaica en el debut, ahora el Tri se enfrentará con Venezuela a partir de las 19:00hs (Ciudad de México) en el Estadio SoFi, ubicado en California.

La Vinotinto también ganó su primer partido del torneo, en este caso ante Ecuador por 2-1. Por lo tanto será un juego entre ganadores y una victoria de México podría darle la clasificación a los cuartos de final dependiendo también de lo que ocurra entre Ecuador y Jamaica.

Jaime Lozano no podrá contar con Edson Álvarez para este partido y para el resto de la Copa América por la lesión y así se suma a la lista de referentes que al fin y al cabo no están presentes con el Tri en el campo, al igual que Hirving Lozano.

Chucky Lozano no juega contra Venezuela porque Jaime Lozano directamente no convocó al extremo a la Copa América 2024. El entrenador decidió no contar con algunos referentes porque, según declaró, quiere darle la oportunidad a otros futbolistas.

Hirving Lozano no juega la Copa América con México (IMAGO)

A pesar de su buen año en el PSV Eindhoven, donde Chucky Lozano salió campeón de la Eredivisie, el extremo se quedó fuera del torneo. “Me dolió un poco no ir, la verdad no me lo esperaba. Llega esta decisión del entrenador que, siempre lo he dicho, la respeto y no hay ningún problema, pero en su momento sí fue un poco doloroso”, comentó el atacante.

Chucky Lozano solo disputó una edición de la Copa América, que fue en 2016. Hace unas semanas, se confirmó que el futbolista de 28 años jugará a partir de 2025 en San Diego FC, un equipo nuevo que empezará a disputar la MLS. Mientras tanto, el extremo vivirá sus últimos meses en Europa.