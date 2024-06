El lateral estadounidense no participará del encuentro de fase de grupos. Conoce aquí el motivo de su ausencia.

La Selección de Estados Unidos tendrá una nueva cita con la historia este domingo por la tarde, cuando haga su presentación en la Copa América 2024 como anfitrión del torneo que atraviesa todo el continente.

Los ‘Stars and Stripes’ se medirán ante Bolivia, en el marco de la 1° jornada del Grupo C. Sin embargo, para este partido no podrán contar con un futbolista clave: Sergiño Dest. A continuación, entérate la razón de su baja.

¿Por qué no juega Sergiño Dest en Estados Unidos vs. Bolivia?

El lateral derecho de 23 años no será parte del encuentro ya que padece una rotura de ligamento cruzado anterior, que lo marginará de los campos de juego, por lo menos, hasta comienzos del 2025.

La lesión se produjo en uno de sus últimos entrenamientos con el PSV Eindhoven de Países Bajos, y por ese motivo quedó fuera de la lista final de convocados para la Copa América 2024.

¿Quién será el reemplazo de Serginho Dest en Estados Unidos vs. Bolivia?

El sustituto que eligió el entrenador Gregg Nerhalter es el joven Joe Scally, marcador de punta que se desempeña actualmente en el Borussia Monchengladbach de la Bundesliga de Alemania. El defensa viene siendo de la partida en los últimos amistosos y se ha quedado con el puesto.

La alineación de Estados Unidos vs. Bolivia, sin Serginho Dest:

Con la ausencia del lateral ex Barcelona, el conjunto estadounidense formaría de la siguiente manera en el debut por Copa América: Matt Turner; Joe Scally, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Giovanni Reyna, Weston McKennie, Yunus Musah; Tim Weah, Ricardo Pepi y Christian Pulisic (C).

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bolivia por la Copa América 2024?

El partido EE.UU. vs. Bolivia se llevará a cabo HOY domingo 23 de junio, con sede en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), por la primera jornada del Grupo C. El juego, que contará con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani, comenzará a partir de las 17.00 hora local y desde las 16.00 hora México.