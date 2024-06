Una figura de Jamaica se bajó de la Copa América 2024: la razón por la que no jugará ante México

México y Jamaica se enfrentan el próximo sábado 22 de junio a las 19:00hs en lo que será el debut de ambas selecciones en la Copa América 2024. Los dos equipos se conocen bien, ya que se han cruzado numerosas veces por ser integrantes de la Concacaf.

El último enfrentamiento entre sí fue en septiembre del año pasado, cuando el Tri venció por 3-0 a los caribeños en la semifinal de la Copa Oro 2023. Y ahora se volverán a encontrar en el primer partido de la Copa América.

México es el favorito a ganar el encuentro. Además, Jamaica no podrá contar con su principal estrella en esta competición porque decidió bajarse de la Copa América. ¿Cuáles son sus motivos?

El futbolista en cuestión es Leon Bailey, jugador del Aston Villa en la Premier League, quien días atrás manifestó que vestir la playera de Jamaica le quitaba demasiada energía y que la Federación de su país no era lo suficientemente profesional.

Leon Bailey ante México en la Copa Oro 2023 (Imago)

“Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a representar a Jamaica porque no son muy profesionales. Recibes toda la información de tu vuelo a las 23 horas. Ni siquiera hay material deportivo adecuado. Cuando llegas al polideportivo, lo único que te dan es una camiseta. Esto es ridículo. Cuando voy allí, siento que realmente no saben lo que tienen que hacer“, confesó Leon Bailey.

¿Situación irreversible?

Pese a la decisión del futbolista de la Premier League y sus dichos, Jamaica anunció la lista de 26 convocados y el nombre del extremo se encuentra en la nómina. Sin embargo, Leon Bailey no se presentó a entrenar y de hecho en su cuenta de Instagram mostró imágenes de sus vacaciones en México.

Leon Bailey de vacaciones (Fuente: @leonbailey)

De acuerdo a lo revelado por periódicos jamaiquinos, Craig Butler, el agente del jugador del Aston Villa, habría pedido cinco requisitos para que su representado dispute la Copa América con Jamaica. Son los siguientes:

Seguridad privada cuando esté con el equipo nacional.

Vuelos en primera clase.

Habitación propia.

Revisión de todos los contratos de los futbolistas.

Destitución de Rudolph Spied como jefe del Comité Técnico si mantiene su cargo como Presidente de Cavalier, el equipo campeón de la Premier League jamaiquina

No obstante, parece difícil que la federación y Leon Bailey lleguen a un acuerdo. De esta manera, Jamaica se quedaría sin su máxima figura para enfrentar a México, Ecuador y Venezuela en la Copa América.