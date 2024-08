Cruz Azul no tuvo el mejor debut en la Leagues Cup y perdió en los penales

Por la Jornada 2 del Grupo 4 de la Región Este de la Leagues Cup 2024, Cruz Azul empató 1-1 con Charlotte y perdió en la tanda de penales por 4-2 tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario. La reacción de los hinchas del equipo no se hicieron esperar.

La afición de la Máquina Celeste no se hizo esperar una vez que terminó los disparos desde los doce pasos: “Que mal pateo Romo”, “Tienen que practicar penales, todos, no debe pasar otra vez esto por fa!”, “Pinches mediocres, ganando en la tanda ya estaban calificados”.

Así comunicaba Cruz Azul la derrota en penales ante Charlotte. [Foto Redes Sociales]

Incluso algunos usuarios consideraban que Cruz Azul perdía a propósito al igual que otros equipos: “Weyes, la Liga MX firmó un pacto para perder. No es posible que Rayados, Pumas, Chivas y Cruz Azul no ganaran”. “Esto está muy raro. Ojo aquí @FIFAcom parece que hay un arreglo para que los equipos mexicanos no puedan ganar”, fue otro de los comentarios que se observó.

Otros usuarios señalaron que a los jugadores no les interesa el torneo: “Es obvio que a los jugadores no les interesa este torneo. Ojala y termine pronto para reanudar la liga, y donde realmente se vera quien es quien es en la Concachampions”, “Se sabía que este torneo no le iban a poner interés”.

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul por la Leagues Cup?

Ahora, el conjunto mexicano se jugará el pase ante el Philadephia Union el 4 de agosto, el otro miembro de la zona, y deberá al menos no perder para poder avanzar a la instancia de playoff. El próximo rival posee 3 puntos, mientras que el equipo de Martin Anselmi y el rival de turno apenas una unidad.

