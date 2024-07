Con la finalización de la jornada 4 del Apertura 2024 de la Liga MX, el torneo entrará en un parate de un mes por la disputa de le Leagues Cup. Este torneo se juega entre todos los equipos de la liga mexicana y la MLS, con el fin de ver qué liga es la mejor entre ambas.

En ese sentido, los clubes de México jugarán una fase de grupos y luego una serie de playoffs en caso de avanzar. En el medio, los eliminados quedarán sin actividad hasta la vuelta de la competencia doméstica el viernes 23 de agosto. Algunos protagonistas alzaron la voz contra este calendario.

Renato Paiva se notó molesto por la manera de encarar la Leagues Cup. [Foto IMAGO]

Uno que fue muy crítico fue Renato Paiva, entrenador de Toluca: “O empiezas Leagues Cup, terminas Leagues Cup y comienzas campeonato después o empieza el campeonato (de Liga MX), terminas campeonato y haces Leagues Cup después”. Y agregó: “No tiene ningún sentido, te lo digo como entrenador”.

Quien hizo una reflexión más suave fue Martin Anselmi, estratega del Cruz Azul. “En Sudamérica no pasa, no me quiero meter en el calendario y en la organización, supongo que por algo se hace de esta forma”, declaró para no entrar en una polémica más grande.

¿Cuándo debutan Toluca y Cruz Azul en la Leagues Cup?

De un lado, Cruz Azul hará su estreno el 31 de julio ante Charlotte, mientras que el 4 de agosto se medirá ante Philadelphia Union. Por el lado de los Diablos Rojos, iniciarán su camino el 1° de agosto ante Chicago Fire, y luego jugará contra Kansas City el 5 del mismo mes.

