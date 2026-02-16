Cruz Azul se encuentra muy cerca de la cima de la tabla general, sólo Chivas está por encima de ellos, quienes serían sus próximos rivales. Este buen paso se debe a que los refuerzos les han venido muy bien, pero no es un secreto a voces que la suplencia de Andrés Gudiño por Kevin Mier también le ha venido de lo mejor a la escuadra.

Sin embargo, este lunes se dio a conocer mediante el periodista Gerardo González, que el portero colombiano estaría antes de lo previsto y después de su lesión en el último partido del torneo anterior frente a Pumas regresaría este fin de semana ante Chivas, sólo que con la Sub 21. Hasta el momento, es algo que se está evaluando pero es probable.

La idea es que el portero se pueda probar y ver si estaría listo para regresar con el primer equipo. Sin embargo, hay un par de graves problemas que podrían darse con este apresurado regreso. Desde luego, que el primero sería el hecho de que el colombiano recayera y ahora sea más el tiempo que se necesite para su recuperación.

Pero no es el único problema que enfrentaría y es que la ausencia de Gudiño podría impactar, hoy por hoy es el segundo arquero con el mejor juego aéreo exitoso, tercero en despeje con los pies y el cuarto en la Liga MX con el 40% de partidos sin recibir gol, por lo que considerando los últimos duelos de Mier y ciertos errores podría poner a pensar su regreso.

El problema aquí es que a Nicolás Larcamón parece más convencerle el arquero colombiano y es que hay que recordar que en su primera derrota ante León dejó claro que la ausencia de su portero pesaba y que en esa ocasión Pumas le había hecho perder un elemento, aunque con los resultados recientes, esto habría cambiado.

