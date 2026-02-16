Tras la buena noticia que recibió la afición de Cruz Azul tras la victoria ante Tigres UANL, dejándolo como único escolta del líder Chivas a cinco puntos de distancia, ahora los seguidores podrían tener otra buena nueva con el posible regreso de Kevin Mier al arco.

Cabe recordar que el guardameta colombiano sufrió una lesión en la Jornada 17 del Apertura 2025, luego de un impacto con Adalberto Carrasquilla, sufriendo una fractura de tibia, por lo que se perdió la liguilla y el inicio de este campeonato.

Acorde a lo informado a Mediotiempo, el portero se encuentra casi recuperado de su lesión, por lo que estas semanas será evaluado para conocer más sobre su estado. El periodista César Caballero aporta también información clave para saber cómo será su vuelta.

Así lo comentó en ‘X’, ex Twitter: “Hay una posibilidad de que Kevin Mier vuelva a la actividad el próximo fin de semana con la U21… Se evaluará la situación en la semana para definir si es posible o lo aguantan un poco más de tiempo… Lo que es una realidad es que el regreso del colombiano comienza a tomar forma“.

La idea es que el jugador vaya sumando minutos en el equipo juvenil de los Celestes para sumar ritmo. Acorde al mismo sitio mencionado, la idea es ir adaptando al jugador al primer equipo, dejando su regreso para aproximadamente dos semanas.

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul por el Clausura 2026?

Ahora para intentar dejar atrás esta victoria ante los Felinos, el equipo a cargo del argentino buscará seguir en la senda de la victoria cuando por la Jornada 7 del torneo doméstico jugará ante Chivas este sábado 21 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc.

