Una ex figura del futbol mexicano opinó sobre el nivel de la Máquina Cementera y no dudó en rebajarlo por los rivales que enfrenta.

En el marco de la Jornada 12 del Apertura 2024 de la Liga MX, Cruz Azul sigue ejerciendo su autoridad en el torneo y venció 1-0 de visitante a Puebla por 2-1. Con el triunfo, acumula 10 victoria, un empate y apenas una derrota. Estadísticas de un equipo candidato a campeón.

Sin embargo, parece aún tener detractores. En diálogo con el programa La Última Palabra, Christian Giménez consideró que no se vio la superioridad de un equipo que en la tabla es líder. “Venía haciendo las cosas bien, no le quito mérito a lo que hizo hoy, pero le sacaba 17 puntos a Puebla“, esbozó.

Y continuó con su análisis: “La verdad que hoy no me gustó Cruz Azul. Con las limitantes de Puebla no puede ser que un equipo tenga 11 puntos”, mencionó Giménez, quien además aseveró que jugando de esa manera no puede alcanzar el título.

Cruz Azul sigue firme como líder del torneo. [Foto IMAGO]

Lejos de destacarle algo positivo, el ex futbolista arremetió: “Hoy no me gustó, no me gustó para nada. Sí, juegan bien, sí, la propuesta no cambia, pero no me gustó para nada”. “Le alcanza para ganar, pero también es por el rival”, finalizó la ex figura.

Más allá de eso, los números dicen otra cosa. A falta de cinco fechas para que termine la etapa regular, el cuadro azul se aseguró al menos el Play-In. Lógicamente es prácticamente un hecho que terminará en zona de cuartos de final y sobre todo sin bajar del podio.

¿Cuándo y dónde vuelve a jugar Cruz Azul por el Apertura 2024 de la Liga MX?

En el marco de una nueva fecha de la competencia doméstica, siendo además entresemana, la Máquina estará jugando en condición de local en el estadio Ciudad de Los Deportes el próximo miércoles 22 de octubre desde las 22:00 horas (Ciudad de México) ante Juárez.