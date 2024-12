Llegó el momento, y la final del Apertura 2024 está a la vuelta de la esquina. Este jueves, América y Rayados se verán las caras en el partido de ida de la serie definitoria. Es por eso que, en la previa, desde ambos lados dieron sus respectivas declaraciones, y Martín Demichelis dejó palabras interesantes.

Pese a haber tenido altibajos a lo largo del torneo, Monterrey acabó plantándose en la gran final del torneo. Ahora, los albiazules irán en busca de la gloria, arruinándole así el tricampeonato a las Águilas. En ese sentido, el entrenador de Rayados destacó el hecho de que el otro lado se encuentre América.

Martín Demichelis: del trabajo de Rayados a los elogios para América

Este miércoles, el entrenador participó en la rueda de prensa previa al juego, en la cual abordó diferentes tópicos. Para empezar, habló sobre las localías y estadios: “No hay ventaja ni desventaja (sobre no jugar en el Estadio Azteca). No creo que haya jugador que no tenga ganas de salir a jugar cualquiera de los dos partidos. Si lo escribíamos antes de empezar hubiésemos deseado llegar a la final cerrando en casa”.

A continuación, Demichelis hizo referencia a lo que representa este nuevo torneo para él. “Por no tener pasado como futbolista ni como entrenador en la Liga MX, lo normal era que nos lleve tiempo poder experimentar ciertas cosas. Acá estamos, habiendo llegado merecidamente a la final”, comentó.

Acto seguido, destacó la figura de América: “Jugamos contra el equipo más grande del futbol mexicano, sin duda. Por la historia, el bicampeón, con un profe que ha llegado a tres finales, así que mi máximo respeto para él, y un plantel que tiene grandes jugadores. Las finales son finales, nosotros también estamos muy preparados”.

Para finalizar, el DT destacó la labor de su equipo: “Fuimos irregulares, pero llegamos muy bien a la Liguilla. ¿Cuál es el secreto? Trabajar. Soy muy convencido de nuestra metodología. Cuando me fueron a buscar a Argentina les mostré por dónde quería ir, llegamos a un común acuerdo y hoy estamos en la final. Mucho más no hay que salir a jugar los dos partidos con mucha convicción. Estoy seguro que lo vamos a hacer muy bien”.