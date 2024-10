Cruz Azul prolongó su gran momento en la Liga MX tras vencer a Pumas por 2-0 en el Estadio Olímpico Universitario. De esta manera, La Máquina escaló hasta los 37 puntos y se encamina a lograr el récord de puntos en torneos cortos.

Tras el encuentro, el entrenador de La Máquina habló en conferencia de prensa y destacó el nivel de Ángel Sepúlveda, quien abrió el camino ante los Felinos con el gol más rápido en la historia de Cruz Azul, puesto que anotó a los 25 segundos de iniciado el encuentro. Al respecto, el timonel argentino afirmó que su delantero posee nivel suficiente para jugar con la Selección Mexicana.

“A mí no me gusta meterme en el trabajo de los demás. Para mí Ángel tiene nivel de selección, no sé si se tienen que voltear a verlo, su presente llama la atención. Hay un seleccionador que podrá escogerlo, sería un gran premio para él”, manifestó Anselmi.

Ángel Sepúlveda anotó el gol más rápido en la historia de Cruz Azul. (Imago)

En adición a esto, el director técnico de Cruz Azul no ocultó su alegría por el buen momento que está transitando el delantero de 33 años, quien ya lleva anotados siete goles en 14 encuentros, siendo el segundo máximo anotador del Apertura 2024 por detrás de Paulinho (Toluca).

“A mí me pone muy feliz que Ángel esté viviendo este presente , es una gran persona, un jugador que trabaja a tope, contagia buena energía, siempre está listo para hacer lo que el equipo necesita. Me pone extremadamente feliz porque se lo merece”, agregó el sudamericano.

Ya posee experiencia en la Selección Mexicana

Ángel Sepúlveda ya sabe lo que es jugar con la Selección Mexicana. Sin ir más lejos, el ex Necaxa, Querétaro y Atlante, entre otros, disputó ocho encuentros y convirtió dos goles con el Tri desde su debut en 2016 de la mano de Juan Carlos Osorio.

El delantero de Cruz Azul disputó ocho encuentros en la Selección Mexicana. (Imago)

No obstante, cabe destacar que el atacante del equipo Celeste no es convocado al conjunto nacional desde julio del 2017, cuando disputó los duelos ante El Salvador, Curazao, Honduras y Jamaica por la Copa Oro 2017.