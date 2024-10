Martín Anselmi, entrenador de Cruz Azul, estableció la similitud entre la F1 y el futbol

El Gran Premio de México se llevó toda la atención de la agenda deportiva del fin de semana en el país. La cita comenzó el viernes con las Prácticas Libres, continúa este sábado con la FP3 y la clasificación, y llegará a su fin el domingo con la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Como no podía ser de otra manera, el evento contó con la presencia de importantes personalidades, entre ellas Martín Anselmi .

El entrenador argentino ha llevado a Cruz Azul a lo más alto de la tabla en el Apertura 2024 de la Liga MX y esta noche visitará a Pumas con el objetivo de ratificar su supremacía. Sin embargo, este viernes estuvo disfrutando de las Free Practice del Gran Premio de México y hasta estableció similitudes entre la Fórmula 1 y el futbol.

ver también La dura baja que tendría Cruz Azul para enfrentar a Pumas UNAM en la jornada 14 del Apertura 2024

La similitud entre la Fórmula 1 y el futbol, según Martín Anselmi

En diálogo con la prensa, Anselmi estableció una comparación entre la F1 y el futbol. “Tiene muchas cosas en común como liderazgo o la adrenalina. Creo que hay mucha concentración, entrenamiento de esto. Estar concentrado, toma de decisión y los jefes de equipo creo que sus decisiones son estratégicas de cuándo parar o dejar pasar a uno”.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, eso no quedó allí. “Son deportes donde hay mucha expectativa, fuego, la presión toma de decisión. En el fútbol creo que el futbolista no corre tanto riesgo como un piloto al tomar una decisión, pero deben ser rápidas y me imagino que el piloto lo mismo”, completó el argentino en su reflexión.

ver también Las alineaciones de Pumas UNAM vs. Cruz Azul por la Jornada 14 del Apertura 2024 de la Liga MX

Anselmi fue invitado por RB

Martín presenció la acción como invitado de Racing Bulls. Sobre esta oportunidad, Anselmi valoró: “Nunca tuve la oportunidad de asistir a un evento con semejante experiencia. Venir fue increíble. Me gusta mucho la serie de Fórmula 1, me gustan las carreras, estar enterado de lo que pasa. Tampoco estuve en un país que acogiera la Fórmula 1, así que desde que llegué supe que era un evento que no me quería perder“.

Martín Anselmi, en el sector de RB durante las Free Practice del GP de México (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Por último, el DT de Cruz Azul se refirió a la performance que viene llevando a cabo su compatriota, Franco Colapinto, quien ya sumó puntos en dos carreras y buscará hacer lo mismo ahora en México. “Espectacular para el deporte argentino; viene bien, su carisma y forma de relacionarse hacen bien“, comentó el entrenador.