El Cruz Azul se prepara para afrontar un amistoso pero relevante certamen de pretemporada, que servirá a Raúl Gutiérrez para pulir detalles del equipo que aspira a ser protagonista en el Torneo Clausura 2023. La Copa SKY, donde por el Grupo A comenzará midiéndose contra equipos como el América, Pumas, Toluca y Necaxa.

Este miércoles ofreció una conferencia de prensa uno de los principales futbolistas de las filas Cementeras, quien analizó las dificultades atravesadas en el certamen pasado, y dejó bien en claro los objetivos del equipo para la Liga MX que se avecina: ser campeón. Y además, no dudó en postularse para el próximo proyecto de Selección Mexicana.

"No hay pretextos para no ser campeones"

El centrocampista de 22 años no puso pretextos a la hora de marcar el camino para el próximo torneo de Cruz Azul: "El torneo no se cerró como queríamos, siempre lo he dicho, si no eres campeón es un fracaso. Estamos en deuda con todos, lo que queremos es levantar la mano desde que empiece el torneo. Es un torneo largo, que tenemos tiempo de preparar cada partido. Tenemos el tiempo, no tenemos ningún pretexto para no ser campeones, es campeón o fracaso".

Erik Lira coquetea con la Selección Mexicana

Además de considerar que la actuación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo "es un fracaso", Lira destacó que "hay que apoyar porque sino no crecemos". A sabiendas de que el puesto de director técnico se encuentra vacante, el jugador de Cruz Azul envió un mensaje al afirmar que trabajará para estar en el próximo Mundial: "Es un proceso largo, el primer partido de la Selección Mexicana es el 23 de marzo y voy a trabajar para que podamos estar en el siguiente mundial. Yo voy a dejar todo para que suceda".