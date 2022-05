En el día de hoy comenzó la Liguilla para la Máquina de Cruz Azul cuando recibió a Tigres por los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX. Por otra parte, no fue de la mejor manera debido a que terminaron cayendo por 1-0 ante en el Estadio Azteca.

Por otra parte, en pleno encuentro, los fanáticos de la Máquina apuntaron contra Adrián Aldrete, Julio Domínguez y Juan Reynoso luego de haber recibido 1-0. Por otro lado, una de las grandes noticias en el Conjunto de La Noria fue la aparición en público de Billy Álvarez, quien rompió el silencio previo al partido de los Cementeros.

Cruz Azul no pudo con Tigres

En la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla, Cruz Azul perdió 1-0 ante la Tigres luego del insólito gol que le marcó a Dueñas, ante un pésimo accionar de Adrián Aldrete y Julio Domínguez, por lo que los fanáticos no pararon de atacarlos en las redes sociales. Por otro lado, la Máquina de Juan Reynoso necesita ganar por dos goles para avanzar a Semifinales.

Reapareció Billy Álvarez

Una de noticias más importantes de la previo al partido fue la reaparición de Billy Álvarez, quien se encontraba prófugo de la justicia. "Soy Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, socio número 874 de la Cooperativa Cruz Azul, Sociedad Cooperativa Limitada. Por diversas circunstancias no he podido estar cerca ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización, para poder explicar el por qué de las causas. Y en virtud de las circunstancias en las que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y, sobre todo, que conozcan la versión de los hechos. Las circunstancia en la que se ha visto envuelta recientemente la organización con sus diferentes plantas y oficinas corporativas, no solamente duele, me apena, sino que me siente imposibilitado y ajeno a intervenir para llegar a mejores acuerdos y, sobre todo, tener una marcha normal operativa de la organización, que durante muchos años ha sido pilar en la industria de la construcción", expresó el expresidente del Cruz Azul.